Частина рашистів біля Кремінної склала зброю і покинула свої позиції

Лише за дві доби накази командування відмовили виконувати 27 окупантів

Після співбесіди з командуванням п’ять рашистів таки повернулись на позиції

Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області. Проте частина рашистів вже покинула свої позиції. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 окупантів, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування.

«Щоправда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а п’ять – повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.