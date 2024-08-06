Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Через політику США Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34 – Forbes

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Через політику США Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34 – Forbes
фото: з відкритих джерел

Gротягом кількох місяців Україна просила іноземних союзників дозволити використовувати потужні балістичні ракети – для нанесення ударів по російських військових літаках,

Через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34. Тепер стало занадто пізно. Про це пише Forbes.

Як зазначає видання, протягом кількох місяців Україна просила іноземних союзників дозволити використовувати потужні балістичні ракети – для нанесення ударів по російських військових літаках, що паркуються на аеродромах у Росії недалеко від кордону.

Оскільки союзники відмовлялися, Україна посилила свої атаки на найбільш вразливі російські аеродроми, застосовуючи власну зброю. Так, у суботу українські безпілотники завдали удару по авіабазі в Морозовську на півдні Росії, за 200 миль від лінії фронту, знищивши винищувач-бомбардувальник Су-34 ВПС Росії і склад боєприпасів та пошкодивши ще два Су-34.

Завдаючи ударів по аеродромах поблизу російсько-українського кордону, Україна сподівається знищити винищувачі-бомбардувальники Су-34, оскільки КАБи стали вирішальним фактором практично всіх недавніх перемог Росії на всій лінії фронту.

Однак, як зазначає видання, подібні нальоти стає дедалі важче проводити, оскільки росіяни перекидають свої військові літаки на менш уразливі бази.

«Рідкісна можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі КАБ випала цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії припаркував десятки Су-34 з приблизно 100 наявних на озброєнні на відкритій авіабазі Воронеж-Мальшево на півдні Росії за 100 миль від кордону з Україною», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Воронеж-Мальшево – досить добре захищена база, тому українці попросили дозволу випустити по ній ракети Atacms, які практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США Джо Байдена відповіла відмовою.

Самі ж росіяни, спостерігаючи за переговорами з приводу Atacms, ухвалили рідкісне для них упереджувальне рішення вивести Су-34 з воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів.

«Сьогодні багато Су-34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони не невразливі для українських безпілотників - найдальші моделі літають на відстані понад 1 000 миль. Але вони захищені від більшості українських безпілотників, а також від ATACMS, найпотужніші з яких мають дальність лише 190 миль. Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на нальоти ATACMS на російські бази, може бути вже занадто пізно. Найцінніші цілі можуть опинитися занадто далеко» – зазначає Forbes.

Звичайно, деякі Су-34, а також деякі запаси бомб КАБ, залишаються на прикордонних аеродромах, таких як Морозівськ. Але щоб припинити кампанію бомбардувань, Україні потрібно знищити десятки Су-34, а не один або кілька. А більш розумна передислокація російських військ робить це завдання дедалі складнішим, підсумовує видання.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ. Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії «Морозовськ» у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

4.

Теги: винищувач США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ»
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
Вчора, 11:35
Володимир Путін зустрічає кілера Красікова
Стріляв із Путіним, любив дорогі автомобілі: хто такий Красіков і чому його обміняли
2 серпня, 12:59
Представники Білого дому заперечують спекуляції навколо здоров'я Байдена
CNN: Фахівець із хвороби Паркінсона зустрічався з лікарем Байдена у Білому домі
27 липня, 21:10
Пентагон вже провів перші випробування системи на початку цього року
Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю
19 липня, 22:32
Востаннє Джо Байден здавав позитивний тест на коронавірус у 2022 році
Байден захворів на коронавірус
18 липня, 01:50
Велика біла пов'язка покриває більшу частину правого вуха Трампа
Трамп після замаху прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом
16 липня, 06:19
Зустріч політиків відбулася в будинку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді
Обговорювали «мирну місію» щодо України: Орбан зустрівся із Трампом
12 липня, 07:45
У межах 75-го саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом
Зеленський повідомив, що потрібно для того, щоб мир повернувся якнайшвидше
11 липня, 22:41
Сім'я Ландау оголосила про його смерть у суботу
Помер продюсер «Титаніка»
7 липня, 12:25

Події в Україні

РФ вдарила по центральному району Харкова: виникла пожежа
РФ вдарила по центральному району Харкова: виникла пожежа
Через політику США Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34 – Forbes
Через політику США Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34 – Forbes
Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
ВМС України вночі збили три ворожі шахеди
ВМС України вночі збили три ворожі шахеди
Ракетний удар по Харкову та області: є руйнування
Ракетний удар по Харкову та області: є руйнування
У Сумах було чути гучні вибухи
У Сумах було чути гучні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
55K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
34K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
22K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
21K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua