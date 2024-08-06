Через політику США Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34 – Forbes

Gротягом кількох місяців Україна просила іноземних союзників дозволити використовувати потужні балістичні ракети – для нанесення ударів по російських військових літаках,

Через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34. Тепер стало занадто пізно. Про це пише Forbes.

Як зазначає видання, протягом кількох місяців Україна просила іноземних союзників дозволити використовувати потужні балістичні ракети – для нанесення ударів по російських військових літаках, що паркуються на аеродромах у Росії недалеко від кордону.

Оскільки союзники відмовлялися, Україна посилила свої атаки на найбільш вразливі російські аеродроми, застосовуючи власну зброю. Так, у суботу українські безпілотники завдали удару по авіабазі в Морозовську на півдні Росії, за 200 миль від лінії фронту, знищивши винищувач-бомбардувальник Су-34 ВПС Росії і склад боєприпасів та пошкодивши ще два Су-34.

Завдаючи ударів по аеродромах поблизу російсько-українського кордону, Україна сподівається знищити винищувачі-бомбардувальники Су-34, оскільки КАБи стали вирішальним фактором практично всіх недавніх перемог Росії на всій лінії фронту.

Однак, як зазначає видання, подібні нальоти стає дедалі важче проводити, оскільки росіяни перекидають свої військові літаки на менш уразливі бази.

«Рідкісна можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі КАБ випала цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії припаркував десятки Су-34 з приблизно 100 наявних на озброєнні на відкритій авіабазі Воронеж-Мальшево на півдні Росії за 100 миль від кордону з Україною», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Воронеж-Мальшево – досить добре захищена база, тому українці попросили дозволу випустити по ній ракети Atacms, які практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США Джо Байдена відповіла відмовою.

Самі ж росіяни, спостерігаючи за переговорами з приводу Atacms, ухвалили рідкісне для них упереджувальне рішення вивести Су-34 з воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів.

«Сьогодні багато Су-34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони не невразливі для українських безпілотників - найдальші моделі літають на відстані понад 1 000 миль. Але вони захищені від більшості українських безпілотників, а також від ATACMS, найпотужніші з яких мають дальність лише 190 миль. Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на нальоти ATACMS на російські бази, може бути вже занадто пізно. Найцінніші цілі можуть опинитися занадто далеко» – зазначає Forbes.

Звичайно, деякі Су-34, а також деякі запаси бомб КАБ, залишаються на прикордонних аеродромах, таких як Морозівськ. Але щоб припинити кампанію бомбардувань, Україні потрібно знищити десятки Су-34, а не один або кілька. А більш розумна передислокація російських військ робить це завдання дедалі складнішим, підсумовує видання.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ. Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії «Морозовськ» у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

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