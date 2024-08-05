Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ»
фото ілюстративне

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовськ» також зазнали чітко помітних з пошкоджень

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ» фото 1

«Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії «Морозовськ» у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ» фото 2

Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі», – йдеться у повідомленні.

Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ» фото 3

За даними української розвідки, «чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовськ», розташованій за 265 км від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень».

Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ» фото 4

Нагадаємо, уночі 3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ», що в Ростовській області. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. У районі летовища оголосили режим надзвичайної ситуації.

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Раніше, атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. Спецоперація проводилася Службою безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони. 

Теги: Міноборони Генштаб озброєння винищувач аеродром росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові покращують здатність використовувати FPV-дрони для перехоплення інших БпЛА
ISW: Українські оператори БпЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів
8 липня, 06:17
Для отримання бебі-боксу треба відкрити рахунок у банку
«Пакунок малюка» у 2024 році: нові правила отримання грошової компенсації
11 липня, 01:40
Дрон Magura V5
Міжнародні експерти визнали дрон Magura V5 найрезультативнішим у світі
11 липня, 14:03
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
17 липня, 04:57
Згідно із законом військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
16 липня, 13:58
Ворог концентрує сили на Харківському напрямку
ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
20 липня, 17:58
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
29 липня, 00:04
Під ударом росіян опинився центр міста Глухів
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
28 липня, 10:07
Якщо Україна програє розв’язану проти неї війну, то Росія атакує країни Балтії
Буданов оцінив загрозу російського наступу на країни Балтії
3 серпня, 12:27

Соціум

Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
Видання Bild розповіло, яка біда заважає працювати німецьким розвідникам
Видання Bild розповіло, яка біда заважає працювати німецьким розвідникам
Влада Ірландії робить «цинічний крок» щодо українських біженців
Влада Ірландії робить «цинічний крок» щодо українських біженців
Туреччина відкриває для масового туризму один із найзагадковіших островів
Туреччина відкриває для масового туризму один із найзагадковіших островів
Лікарі-біженці з України не можуть працювати у Німеччині – Deutsche Welle
Лікарі-біженці з України не можуть працювати у Німеччині – Deutsche Welle
Іспанці можуть стати лідерами за тривалістю життя у світі: Economist пояснив, що відбувається
Іспанці можуть стати лідерами за тривалістю життя у світі: Economist пояснив, що відбувається

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
18K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9038
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8751
Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня
6628
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua