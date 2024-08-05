Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовськ» також зазнали чітко помітних з пошкоджень

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

«Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії «Морозовськ» у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі», – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, «чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовськ», розташованій за 265 км від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень».

Нагадаємо, уночі 3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ», що в Ростовській області. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. У районі летовища оголосили режим надзвичайної ситуації.

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Раніше, атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. Спецоперація проводилася Службою безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони.