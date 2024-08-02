Стріляв із Путіним, любив дорогі автомобілі: хто такий Красіков і чому його обміняли

Вадим Красіков міг бути охоронцем Путіна ще у 1990-х роках

Російський диктатор Володимир Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими. Серед них був кілер Вадим Красіков.

Чому Вадим Красіков був засуджений?

The Wall Street Journal пише, що у 2019 році кілер прибув до Берліна за російським паспортом на «Вадима Соколова». Там у центрі міста він застрелив Зелімхана Хангошвілі, який воював проти Росії у другій чеченській та грузинській війнах. Після вбивства Красіков намагався одягнути перуку та втекти на електричному скутері, але його затримали.

На судовому процесі кілер мовчав, навіть було невідомо його ім'я, поки болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв не допоміг його розкрити. У 2021 році співробітника ФСБ Красікова засудили за вбивство.

фото: Der Polizeiprasident

Після вироку суду Путін, спілкуючись із представниками Ради національної безпеки, вимагав повернути ветерана афганської війни та кілера, який почав відбувати термін у Німеччині.

Близькі стосунки Путіна та Красікова

Коли Красіков відбував довічний термін в Німеччині, представники Путіна неодноразово давали зрозуміти американцям, що російський президент зацікавлений лише у поверненні кілера.

Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими.



Для росіян розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту pic.twitter.com/wxU3c0EASI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2024

Зазначається, що Вадим Красіков міг бути охоронцем російського диктатора ще у 1990-х рр., коли той працював у мерії Петербурга. Також у 2014 році можливо боровся з учасниками революції на Майдані у Києві.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Красіков співробітник ФСБ і служив у спецпідрозділі «Альфа», зокрема з кількома співробітниками президентської охорони.

фото: ТАСС

WSJ пише, що диктатор та Красіков були настільки близькі, що, навіть, разом відвідували стрільбище. Путін «добре стріляє», казав Красіков своїй сім'ї. Про це на суді в Берліні розповів Олександр Водоріз, брат другої дружини Красікова.

Спосіб життя Красікова

Красіков двічі був одружений, має трьох дітей. Чоловік вів розкішний спосіб життя. Його дружина, яка жила в дорогій московській квартирі, скаржилася родичам, що він так часто змінює машини, Porsche та BMW, що вона не встигає звикати їх водити.

Красіков заробляв $10 тис. на місяць та мав бонуси за, як він називав, відрядження, які могли тривати кілька тижнів.

Як повідомлялося, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Серед високопоставлених слідчих Німеччини «мало розуміння», а те, що сталося, вважається надмірною поступливістю стосовно російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

До слова, літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передали Заходу, приземлився в аеропорту Кельна в Німеччині. Водночас у московському аеропорту Внуково обміняних росіян зустрічали диктатор Росії Володимир Путін, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Андрій Білоусов.