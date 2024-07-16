Трамп після замаху прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом

На з’їзді Трамп виступить із першою промовою після замаху на нього два дні тому

Дональд Трамп прибув на Національний з'їзд Республіканської партії, що є його першим виходом на публічний захід після замаху в Пенсильванії. Про це повідомляє CNN.

Трамп вийшов на арену з’їзду республіканців з пов'язкою на вусі через два дні після пережитого замаху. Велика біла пов'язка покривала більшу частину його правого вуха.

JUST IN: Former Pres. Trump has arrived at the convention with a bandage on his ear. The crowd cheered when he was shown on the jumbotron during a musical interlude. https://t.co/6nqTci1UJY pic.twitter.com/BE1KsSs7p0 — ABC News (@ABC) July 16, 2024

Очікується, що на з’їзді він виступить із першою промовою після замаху на нього два дні тому.

Видання додало, що Трамп перебував на арені з'їзду разом зі своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом.

Donald Trump and J.D. Vance — Trump's 2024 vice presidential running mate — appear together for the first time at the RNC in Milwaukee.



It is the former president's first public appearance since Saturday's assassination attempt. https://t.co/veWXoTIPEP pic.twitter.com/B83c825BSn — ABC News (@ABC) July 16, 2024

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Як повідомлялося, республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом в президенти США. Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні.

Водночас як пише Politico, номінація Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента США – катастрофа для України.