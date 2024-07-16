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Трамп після замаху прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп після замаху прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом
Велика біла пов'язка покриває більшу частину правого вуха Трампа
фото: CNN

На з’їзді Трамп виступить із першою промовою після замаху на нього два дні тому

Дональд Трамп прибув на Національний з'їзд Республіканської партії, що є його першим виходом на публічний захід після замаху в Пенсильванії. Про це повідомляє CNN.

Трамп вийшов на арену з’їзду республіканців з пов'язкою на вусі через два дні після пережитого замаху. Велика біла пов'язка покривала більшу частину його правого вуха.

Очікується, що на з’їзді він виступить із першою промовою після замаху на нього два дні тому.

Видання додало, що Трамп перебував на арені з'їзду разом зі своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Як повідомлялося, республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом в президенти США. Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні.

Водночас як пише Politico, номінація Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента США – катастрофа для України.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США поранення

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