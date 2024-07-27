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CNN: Фахівець із хвороби Паркінсона зустрічався з лікарем Байдена у Білому домі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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CNN: Фахівець із хвороби Паркінсона зустрічався з лікарем Байдена у Білому домі
Представники Білого дому заперечують спекуляції навколо здоров'я Байдена
фото: Anadolu Agency

Цьогоріч Кевін Кеннард відвідав Білий дім уже тричі

Провідний спеціаліст із хвороби Паркінсона на початку 2024 року зустрічався з лікарем президента США Джо Байдена в Білому домі. Про це повідомляє CNN.

Згідно з журналами відвідувань, цього року лікар Кевін Кеннард відвідав Білий дім уже тричі: 17 січня на зустрічі з доктором Байдена Кевіном О'Коннором, а також з іншим співробітником 26 січня та 28 березня.

Загалом за останній рік, починаючи з липня 2023 року, Кеннард був у Білому домі щонайменше вісім разів. Але тільки на зустрічі 17 січня лікаря Байдена вказали як людину, яку відвідали. Обставини зустрічі Кеннарда та О'Коннора невідомі.

У понеділок вечері лікар Байдена зробив незвичайний крок, опублікувавши лист, в якому викладалися деякі подробиці візитів Кеннарда до Білого дому після кількох днів спекуляцій про здоров'я президента. У листі він написав, що «Байден не відвідував невролога, крім щорічного медичного огляду».

О'Коннор описав Кеннарда як «неврологічного фахівця, який оглядав президента Байдена під час кожного щорічного медичного огляду» і зазначив, що висновки фахівця включалися щоразу, коли він публікував результати медичного огляду президента.

Водночас представники Білого дому заперечують спекуляції навколо здоров'я Байдена та зазначають, що адміністрацію відвідує широкий спектр фахівців для надання допомоги тисячам військовослужбовців, які працюють на території.

Як повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.

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Теги: Джозеф Байден США

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