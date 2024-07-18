Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден захворів на коронавірус

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден захворів на коронавірус
Востаннє Джо Байден здавав позитивний тест на коронавірус у 2022 році
фото: AP

Особистий лікар Байдена поінформував, що в президента нежить, кашель і загальне нездужання

Президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Білий дім.

«Байден отримав ревакцинацію і має легкі симптоми. Він їде до Делавера, де піде на домашній карантин, і протягом цього часу продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки», – поінформувала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Особистий лікар Байдена поінформував, що в президента США нежить, кашель і загальне нездужання.

«На першому заході він почував себе нормально, але, оскільки його самопочуття не покращало, було проведено аналіз на Covid-19, результат виявився позитивним», – йдеться у заяві лікаря, поширеній Білим домом.

Про хворобу Байдена повідомила президентка та генеральна директорка UnidosUS Джанет Мургіа, де мав виступати Байден.

«Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат на Covid», – сказала Джанет Мургіа.

Востаннє президент США здавав позитивний тест на коронавірус 2022 року.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям

Як повідомлялося, лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Байден заявив, що перебуває у виграшному становищі, адже він може «вийти і відповісти на будь-які запитання».

До слова, європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомило Politico.

Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як «Путіна», а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав «Трампом».

Читайте також: 

Теги: лікар президент карантин Джозеф Байден США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Дубровський: Стрибки в воду є дуже небезпечними. Воно того не варте. Занадто висока ціна помилки та дуже трагічні наслідки такої травми
Ризики купального сезону: лікар поділився власною історією і застеріг від наслідків
16 липня, 10:08
Науседа: «Я пообіцяв нації захищати та зміцнювати Литву, служити батьківщині, демократії та добробуту нашого народу»
Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви (фото)
12 липня, 14:20
Прем’єр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів першу зустріч з новим прем'єром Британії
10 липня, 21:35
Запропоновані санкції щодо «тіньового флоту» РФ залишаються на розгляді
NYT: Білий дім побоюється вводити нові санкції проти Росії
8 липня, 01:48
Трамп заявив, що Байден, на його думку, підштовхував Москву до війни в Україні
Дебати: Трамп і Байден про війну в Україні
29 червня, 13:03
Виступ Байдена на дебатах із Трампом напередодні в Демократичній партії сприйняли переважно негативно
«Я вже не молодий»: Байден зробив гучну заяву після програних дебатів
28 червня, 21:15
За словами Зеленського, війна з Росією не має тривати роками
Україна разом з партнерами збирається підготувати план завершення війни
27 червня, 17:06
Рішення Путіна та КНДР можуть розчарувати Китай
Росія може втратити свого ключового союзника через угоду з КНДР
24 червня, 14:15
Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру
Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні
19 червня, 06:18

Політика

Байден захворів на коронавірус
Байден захворів на коронавірус
Антиукраїнська депутатка приведе священника в Європарламент, аби вигнати дияволів
Антиукраїнська депутатка приведе священника в Європарламент, аби вигнати дияволів
Лавров зробив заяву про другий Саміту миру
Лавров зробив заяву про другий Саміту миру
Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США
Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США
Після провалу на Харківщині, Кремль створює санітарну зону під Білгородом
Після провалу на Харківщині, Кремль створює санітарну зону під Білгородом
ФБР зайшло в глухий кут у розслідуванні замаху на Трампа
ФБР зайшло в глухий кут у розслідуванні замаху на Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Хто в першу чергу отримає повістки від ТЦК – відповідь Міноборони
28K
Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
25K
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
17K
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку
12K
У Росії втопився очільник елітної військової делегації Північної Кореї

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua