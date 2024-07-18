Байден захворів на коронавірус

Востаннє Джо Байден здавав позитивний тест на коронавірус у 2022 році

Особистий лікар Байдена поінформував, що в президента нежить, кашель і загальне нездужання

Президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Білий дім.

«Байден отримав ревакцинацію і має легкі симптоми. Він їде до Делавера, де піде на домашній карантин, і протягом цього часу продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки», – поінформувала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Особистий лікар Байдена поінформував, що в президента США нежить, кашель і загальне нездужання.

«На першому заході він почував себе нормально, але, оскільки його самопочуття не покращало, було проведено аналіз на Covid-19, результат виявився позитивним», – йдеться у заяві лікаря, поширеній Білим домом.

Про хворобу Байдена повідомила президентка та генеральна директорка UnidosUS Джанет Мургіа, де мав виступати Байден.

«Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат на Covid», – сказала Джанет Мургіа.

Востаннє президент США здавав позитивний тест на коронавірус 2022 року.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як повідомлялося, лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Байден заявив, що перебуває у виграшному становищі, адже він може «вийти і відповісти на будь-які запитання».

До слова, європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомило Politico.

Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як «Путіна», а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав «Трампом».