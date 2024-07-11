Зеленський повідомив, що потрібно для того, щоб мир повернувся якнайшвидше

У межах 75-го саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом

Байден та Зеленський обговорили відновлення справедливого й тривалого миру для України

Щоб мир повернувся якнайшвидше, Україні потрібен другий Саміт миру цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом у межах 75-го саміту НАТО.

На початку зустрічі Байден оголосив про новий оборонний пакет для України.

«Я вдячний вам, вашій команді, вашій адміністрації, Конгресу – обом партіям, обом палатам – і всьому американському народу за життєво важливу й потужну підтримку народу України. Разом ми рятуємо життя наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості боротьби з російськими керованими авіабомбами: «Нам потрібні швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для наших військових».

Під час зустрічі президенти також обговорили відновлення справедливого й тривалого миру для України.

«Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року. Ми дуже розраховуємо на підтримку Америки в цьому питанні», – сказав очільник України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні.

Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.