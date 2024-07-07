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Помер продюсер «Титаніка»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Помер продюсер «Титаніка»
Сім'я Ландау оголосила про його смерть у суботу
фото: АР

Причина смерті наразі невідома

Помер Джон Ландау у віці 63-х років, оскароносний продюсер, який тісно працював над трьома наймасштабнішими блокбастерами всіх часів, «Титаніком» і двома фільмами «Аватар». Йому було 63. Про це повідомляє Associated Press.

Сім'я Ландау оголосила про його смерть у суботу. Причина смерті не озвучили

Співпраця Ландау з режисером Джеймсом Кемероном призвела до трьох номінацій на «Оскар» і перемоги в категорії «Найкращий фільм» за «Титанік» 1997 року. Разом вони створили деякі з найбільших блокбастерів в історії кіно, включаючи «Аватар» і його продовження «Аватар: Шлях води».

Помер продюсер «Титаніка» фото 1
фото: Shutterstock

«Його химерний гумор, особистий магнетизм, велика щедрість духу та лютість залишатимуться центром нашого всесвіту «Аватар» майже два десятиліття. Його спадщина – це не лише створені ним фільми, а й особистий приклад, який він подав – незламний, турботливий, інклюзивний, невтомний, проникливий і абсолютно унікальний», – сказав Кемерон.

Кар’єра Ландау почалася в 1980-х роках як керівник виробництва, і він поступово піднявся службовою кар’єрою, виступаючи співпродюсером фільмів «Honey I Shrunk the Kids» і «Dick Tracy».

До слова, радянський і литовський театральний режисер Рімас Тумінас помер у віці 72 років. Режисер помер у реанімації в італійській клініці ввечері 6 березня. У 2014 році у Тумінаса було діагностовано рак легенів.

Теги: кіно Кінопремія «Оскар» смерть США

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