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    Події в Україні

    Через пожежу на Черкащині загинули три людини

    Причиною пожежі могло стати коротке замикання електрообладнання
    На Черкащині через пожежу у приватному будинку загинули троє людей, літнє подружжя та їх син. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 4 лютого о 07:04. Пожежа сталася у приватному житловому будинку у селі Гельмязів, Золотоніського району. Аби дістатися до місця
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    Причиною пожежі могло стати коротке замикання електрообладнання

    На Черкащині через пожежу у приватному будинку загинули троє людей, літнє подружжя та їх син. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 4 лютого о 07:04. Пожежа сталася у приватному житловому будинку у селі Гельмязів, Золотоніського району. Аби дістатися до місця пожежі рятувальники із районного центру подолали понад 30 кілометрів. Відповідно до плану залучення сил і засобів на гасіння пожежі було також залучено і волонтерів із місцевої пожежної команди села Гельмязів.

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    Через пожежу на Черкащині загинули три людини
    Через пожежу на Черкащині загинули три людини
    Через пожежу на Черкащині загинули три людини

    Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили 3 особи без ознак життя. Як з’ясувалося – загиблі: 76-річна жінка, її 76-річний чоловік та їхній 52-річний син.

    Спільними зусиллями вогнеборців пожежу о 08:04 було локалізовано, а о 08:35 повністю ліквідовано.

    За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електрообладнання у будинку.

    На місці пожежі працює мобільно-оперативна група управління.

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