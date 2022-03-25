Окупанти везуть у Крим нову партію військової техніки

Росіяни починають масово продавати житло в окупованому Криму

Росіяни продовжують звозити військову техніку та солдатів до окупованого Криму, що може означати підготовку до чергової атаки. Про це розказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного марафону.

Крім того, за його словами, кримчани відзначають суттєве зростання кількості оголошень продажу нерухомості, зокрема в будинках, які були відбудовані за часів окупації, в які поселили представників каральних структур російської окупаційної влади.

«І з цього ми робимо висновок, що серед них посилюється усвідомлення того, що їм треба виїжджати з Криму, покидати Крим, що туди прийде українська влада», – сказав Чубаров.

На фоні мілітаризації Криму посилюються репресії проти кримських татар.

«Вчора був заарештований голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, до того був заарештований ветеран кримськотатарського руху Абдурашид Джапаров. В Ростові-на-Дону на території самої Росії у військовому суді, бо тільки там судять кримських татар, як терористів, як екстремістів, там днями були суди, де семеро наших людей отримали терміни від 13 до 19 років увʼязнення. Окупаційна влада в Криму посилює переслідування, думаю це як превентивна міра, щоб люди не виходили на площі», – сказав Чубаров.