«Червоний» Львів послаблює карантинні обмеження

З наступного тижня до шкіл Львова повернуться учні 5-11 класів

Освітні заклади та заклади культури в місті зможуть повернутися до роботи

У Львові з наступного тижня до школи повернуться учні 5-11 класів, а також відкриються заклади культури, гуртки та секції. Рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заявив мер Львова Андрій Садовий.

Зазначається, що рішення про відновлення очного навчання для 5-11 класів було ухвалено після консультації з медиками.

«Статистика дитячих захворювань і госпіталізацій пішла на спад. Поки що рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання Covid-19», – пояснив Садовий.

Водночас Львів не виходить із «червоної» зони карантину, тому всі масові заходи можна проводити виключно за повної вакцинації організаторів і учасників.

Навчання відновиться в тих закладах, де працівники або мають повний курс вакцинації, або негативні результати тестування на Covid-19, або одужали від хвороби.

Нагадаємо, вчора Вінниччина перейшла у «червону» зону: що потрібно знати.

Також повідомлялося, що адміністраторка магазину отримала величезний штраф через невакцинованого продавця.

Сьогодні глава МОЗ заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на Covid-19.

17 листопада на брифінгу Ляшко заявив, що понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу попри те, що час її введення вже настав.

Сьогодні стало відомо, що перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Отже, вакцинація стане обов'язковою у Австрії з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Додамо, що вчора майже 300 тисяч українців отримали ковід-щеплення: названо область-лідер.

За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

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