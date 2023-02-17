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Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
Росія стягує до українських кордонів літаки та гелікоптери
фото ілюстративне

Російські сили зазнають невиправданих втрат літаків, якщо залучать їх до розширених бойових дій, вважають аналітики

Російські війська посилюють використання повітряних сил в Україні, але навряд чи будуть намагатися різко посилити повітряні операції над контрольованою Україною територією. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW проаналізував останні повідомлення західних посадовців та розвідки щодо

Так, видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило 14 лютого, що Росія накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону, і припустило, що російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі.

Російське опозиційне видання «Важливі історії» 16 лютого з посиланням на джерело в міністерстві оборони Росії повідомило, що російські військові змінюють тактику та зобов’язалися використовувати велику кількість повітряних сил в Україні.

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що 80% військово-повітряних сил Росії залишаються недоторканими і що російські війська намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону, готуючись до великої ударної кампанії.

Британська розвідка поінформувала, що за останній тиждень кількість вильотів Росії зросла до рівня, який востаннє спостерігався влітку 2022 року, але зазначила, що російські сили не збільшили свою повітряну присутність в Україні. Британці вважають, що російські сили навряд чи готується до розширеної повітряної кампанії.

«Російські сили, ймовірно, зазнають невиправданих втрат літаків, якщо вони залучать літаки до розширених бойових дій, таких як кампанія стратегічного бомбардування або безпосередня авіаційна підтримка, особливо якщо західні країни нададуть Україні адекватні можливості протиповітряної оборони», – вважають аналітики ISW.

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Теги: росія окупанти авіація війна Україна

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