РФ накопичує біля кордонів з Україною авіацію, яку може використати для наступу – FT

Окупанти, ймовірно, намагатимуться ударами з авіації вивести з ладу українську протиповітряну оборону

Росія стягує до кордонів України бойову авіацію. Це свідчить про те, що Москва може використати свої літаки та гелікоптери, щоб підтримати наземний наступ. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, які ознайомлені з розвідданими західних країн.

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Чиновник з адміністрації Байдена зазначив, що російські сухопутні сили досить виснажені, тож Росія може зробити ставку на авіацію.

У бойових діях може бути задіяно до 80% військової авіації.

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«Ймовірно, понад 80% російської авіації є доступною. Тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються ударами вивести з ладу українську протиповітряну оборону», – сказав чиновник.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін готує нові наступи, тож Україні терміново потрібна важка зброя.

Також британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу.

До слова, триває 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація.