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Російська та білоруська авіації почали імітувати зліт МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російська та білоруська авіації почали імітувати зліт МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал»
Російська та білоруська авіації у РБ почали імітувати зльоти винищувачів МіГ-31К
фото з відкритих джерел

Винищувачі, які вилетіли з Барановичів, на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти

Російська та білоруська авіації у РБ почали імітувати зльоти винищувачів МіГ-31К, які є потенційними носіями високоточних ракет «Кинджал», під час зльотів літаків інших типів. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка відстежує  військову активність.

«Учора, у другій половині дня, ми повідомили про два групові вильоти авіації ВКС РФ з аеродрому Мачуліщі о 13 та 16 годині. Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше – вони не повернулися до Мачулищ). Можна було подумати, що МІГи відлетіли до РФ або впали в болото, але ситуація інша», – зауважали спостерігачі.

Вони підтверджують, що вильоти авіації справді були, але не МіГів. Зокрема, винищувачі, які вилетіли з Барановичів, на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. Літаки Су імітували зліт МіГ-31К.

«Учора (10 лютого – ред.) вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі робили зльоти з аеродрому Мачулищи і звук зльоту був дуже схожий на зльоти МіГ-31К та А-50. Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су», – додають у групі.

Нагадаємо, 19 січня, у Білорусі пролунав потужний вибух. Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», вибух був пов'язаний із загорянням двигуна російського винищувача МіГ-31К, який окупанти підняли у повітря.

До відома, цей самий винищувач вже горів 25 грудня. За попередньою інформацією, внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна

Нагадаємо, в Україні 19 січня була оголошена масштабна повітряна тривога. Із самого ранку в Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності. Зокрема о 09:58 в Мачулищі було зафіксовано зліт ДРЛВ А-50У з номером RF-50608. А в 10:07 Мачулищі – зліт другого МиГ-31К з номером RF-92445.

 

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Соціум

Російська та білоруська авіації почали імітувати зліт МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал»
Російська та білоруська авіації почали імітувати зліт МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал»
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