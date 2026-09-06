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Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
Кушнер розкрив завдання, з яким Трамп відправив його до Москви та Києва
скриншот з відео

У команді президента США заявили, що метою стало не лише припинення бойових дій, а створення умов, які унеможливили б нову війну

Президент США Дональд Трамп доручив Джареду Кушнеру та спецпосланцю Стіву Віткоффу сформувати «мирний пакет», який має сприяти завершенню російсько-української війни та встановленню тривалого миру. Про це Кушнер заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Те, що президент Трамп доручив Стіву і мені, – це фактично створити мирний пакет», – заявив Кушнер.

За його словами, Трамп прагне не просто домогтися припинення бойових дій, а закласти основу для такого врегулювання, яке дозволило б уникнути нового протистояння в майбутньому.

«Президент Трамп зосереджується на тому, як створити такий фундамент, який фактично сприяв би миру – це, звісно, було б чудово. Але насправді він прагне досягти такого стану, коли між країнами не буде воєнних дій, і обидві країни зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу та знайти способи взаємовигідної співпраці, уникнувши ворожнечі між собою», – сказав Кушнер.

Він зазначив, що над формуванням відповідного пакета працюють не лише він та Віткофф. До процесу залучена значна частина американської адміністрації, зокрема віцепрезидент США та державний секретар Марко Рубіо.

Кушнер також передав Зеленському вітання від Трампа та запевнив, що американський президент уважно стежить за перебігом переговорного процесу.

«Президент Трамп передає вам свої найтепліші вітання та повагу; очевидно, що він дуже уважно стежить за ситуацією і докладає величезних зусиль, щоб знайти шлях до припинення цієї війни», – заявив Кушнер.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами глави держави, протягом дня сторони провели три раунди предметних переговорів. До третього раунду долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки для України, територіальне питання, посилення протиповітряної оборони та економічне відновлення країни після завершення війни.

За підсумками розмов Україна, США та європейські партнери домовилися найближчим часом провести нову спільну зустріч. Місце наступного раунду поки не визначили.

Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де близько трьох годин провели на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори Марко Рубіо Стів Віткофф Джаред Кушнер

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