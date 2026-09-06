Зеленський зробив заяву перед зустріччю з представниками Трампа

Президент наголосив, що Україна підготувала власні пропозиції та готова до конструктивної розмови

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США Дональда Трампа. Українська сторона підготувала свої пропозиції та готова до переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

На фото, оприлюднених президентом, видно членів української переговорної групи, зокрема Кирила Буданова, Сергія Кислицю, Давида Арахамію та Рустема Умєрова.

5 фото На весь екран







Нарада перед зустріччю з Віткоффом та Кушнером ОП

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у наближенні завершення війни та готова до конструктивної розмови з американською стороною.

«Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені», – заявив президент.

Глава держави також наголосив на важливості скоординованої, змістовної та реалістичної роботи української переговорної групи під час майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, 5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Кремлі. Переговори тривали близько трьох годин. Після їх завершення американські представники залишили Кремль та вирушили до України. Під час зустрічі Путін заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є «непростою», а контакти з американськими представниками назвав корисними.

Віткофф подякував російському диктатору за зустріч та назвав спілкування з ним однією з «найкращих і найбільш пам'ятних історій» у своєму житті.

Перед візитами американських переговорників Україна запропонувала Росії тимчасово припинити повітряні удари та бойові дії на фронті. Згодом у Кремлі заявили, що Путін наказав російським військам протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.

Водночас російський диктатор заявив, що Москва не погоджувалася на запропоноване Україною ширше триденне припинення вогню. За словами Путіна, після завершення періоду, протягом якого РФ зобов'язалася не атакувати Київ, російські війська відновлять удари по Україні.