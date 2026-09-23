Україна та Росія зацікавлені в обмеженому енергетичному перемир’ї – Рубіо

Держсекретар США заявив, що така домовленість не завершить війну, але може зменшити пов’язані з нею глобальні наслідки

Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, пише «Главком».

За словами Рубіо, досягнення такої домовленості буде непростим, однак обидві сторони демонструють інтерес до цього формату.

«Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що й це буде непросто, але це те, у чому обидві сторони висловили зацікавленість», – сказав він.

Рубіо також зазначив, що президент України Володимир Зеленський публічно говорив про готовність Києва до такого формату. За словами держсекретаря США, український лідер порушував це питання під час зустрічі з американською стороною, а також у своїх останніх інтерв’ю.

Водночас Рубіо наголосив, що енергетичне перемир’я не означатиме завершення російсько-української війни.

«Це не вирішує проблему війни, але, думаю, у певному сенсі потенційно може послабити глобальний тиск, який відчувається внаслідок цієї війни», – заявив держсекретар США.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до енергетичного перемир’я за умови взаємності. Київ пропонує припинити удари по енергетичній інфраструктурі, якщо Росія також не атакуватиме українську енергосистему.