Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW

Українські сили, ймовірно, утримують деякі позиції безпосередньо за Соледаром

14 січня російські війська продовжували наступальні дії в районі Соледара, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Роздолівки (7 км на північ від Соледару), Сілі (5 км на північний захід від Соледару) та Красної Гори (5 км на південний захід від Соледару).

ISW вважає, що українські війська, ймовірно, не утримують позицій у самому населеному пункті Соледар, незважаючи на те, що українці продовжували стверджувати станом на 14 січня.

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«Українські джерела стверджували, що українські війська контролюють позиції на західній околиці Соледара та продовжують бої за контроль над населеним пунктом. Український командир окремої тактичної групи під псевдонімом «Магаяр» оприлюднив кадри вивішування українського прапора біля шахти на крайній західній околиці Соледара та заявив, що відео доводить, що українські сили все ще діють у цьому районі. На відео не видно ні українських, ні російських сил поблизу прапора. Геолокація відеозапису показує, що заявлена українська позиція може бути в адміністративних межах Соледара, але не в самому населеному пункті. Інші геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, можуть свідчити про те, що українські сили, ймовірно, утримують деякі позиції безпосередньо за Соледаром. Джерело в соцмережі 13 січня повідомило, що українські війська зайняли укріплені позиції на західній стороні траси Т0513 поблизу Соледара», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

14 січня російські війська завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України.

Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відкинути українські пропозиції щодо проведення мирного саміту та зберегти вихідні максималістські цілі Путіна.

Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною та, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.

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