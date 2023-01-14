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Окупанти безперервно атакують Соледар – Маляр

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти безперервно атакують Соледар – Маляр
Тривають тяжкі бої за Соледар як у самому місті, так і на його околицях
фото з відкритих джерел

За Соледар тривають жорстокі бої

Захисники України продовжують жорстокі бої з російським агресором за місто Соледар на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога – і вдень, і вночі», – написала вона у телеграмі.

Маляр зазначила, що ворог зазнає великих втрат, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування.

Раніше повідомлялося, що втрати, яких зазнали «вагнерівці» під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними для них. Штурмовий збройний потенціал окупантів вичерпується, і навряд чи  вони зможуть відновити боєздатність найближчим часом.

Нагадаємо, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

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