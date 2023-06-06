Головна Думки вголос Костянтин Єлісєєв
search button user button menu button
Костянтин Єлісєєв Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

Україні потрібні не безпекові гарантії, а гарантії членства в НАТО

glavcom.ua
Сильна та досвідчена Україна стане важливим активом Альянсу
фото з відкритих джерел

Якими б не були остаточні результати, Саміт НАТО у Вільнюсі вже приречений стати історичним

З наближенням саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня активізуються дискусії на тему надання гарантій безпеки нашій державі. Сигнали в рамках саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, після зустрічі міноборони НАТО в Осло, коментарі канцлера ФРН Шольца та держсекретаря США Блінкена, а надто реакції на все це з кремля, вказують на те, що ідея безпекових гарантій для самозахисту України стає визначальною. Проте для довгострокових інтересів України це навряд чи позитив. Адже там, де двосторонні чи багатосторонні гарантії безпеки, там менше місця для членства України в НАТО. Хто і що б не говорив, що це не так.

Розберемося, чому ідея т.зв. гарантій безпеки для України не є панацеєю.

По-перше, безпекові гарантії для України – це не про мир, а про війну. У тому концептуальному вигляді, в якому вони наразі обговорюються, гарантії стосуються здатності нашої держави протистояти значно сильнішому в ресурсному вимірі ворогу власними силами. Ключове тут – власними силами, хай навіть і з певною матеріальною допомогою союзників. Отже йдеться виключно про міжнародну допомогу Україні у реалізації її права на самооборону у відповідності до Статуту ООН. І не більше.

По-друге, такі гарантії – це не про запобігання новій агресії, а про її запрошення. Ефективна стратегія стримування може бути реалізована лише колективними зусиллями, а не наодинці. Хай би й максимально здатна, військово розвинута та досвідчена на полі бою Україна все одно залишиться предметом збройних зазіхань з боку експансіоністської та реваншистської росії. Відбити бажання до нових авантюр у кремля зможе лише членство нашої держави у Північноатлатичному альянсі. Це аксіома, що доведена роками протистояння. Тим паче, режим кращої підготовки до майбутньої війни – не найкращий стимул для іноземних інвестицій та розбудови якісно нової економіки за стандартами Європейського Союзу.

По-третє, досвід Ізраїлю – не варіант для України. Наші країни перебувають у різних географічних умовах та рельєфах, а також в різних вагових категоріях як наших країн, так і ворогів. Масштабувати в Україні Ізраїль у розрізі безпеки – не вийде і навряд чи потрібно. Досвід близькосхідного конфлікту навпаки підтверджує, що протистояння може тривати десятиліттями. Та чи треба це у Східній Європі? Членство України в НАТО здатне одним кроком вирішити те, що не вирішується вже півстоліття на Близькому Сході.

По-четверте, гарантії безпеки для України – це дорого і економічно, і політично. Доведено, що колективний захист не лише більш ефективний, а й економічно вигідніший. Обговорювані безпекові гарантії для України передбачатимуть багаторічні та доволі відчутні фінансові вкладення. І не лише Вашингтону, а й всіх інших країн західного альянсу. А там, де значні витрати, там має бути і завжди залишатися відповідна політична воля, яка в умовах демократичних дебатів не є константою. А для росії ще й створить нове поле бою для розхитування внутрішньої стабільності в державах, які зобов’язались підтримувати Україну. Крім цього, такі гарантії вимагали б і схвалення на рівні національних парламентів країн-гарантів, що за своїм символічним та смисловим змістом фактично перетвориться на голосування за/проти України в НАТО.

По-пʼяте, членство України в НАТО потрібно як для України та Альянсу, так і, як не парадоксально, для росії. Сильна та досвідчена Україна стане важливим активом Альянсу та гарантією ефективного захисту від відкритої російської агресії. Кремлю доведеться змиритися з новими обставинами та перестати шукати пригод в регіоні Східної Європи, що стане чинником стабільності, а не дестабілізації чи ескалації. Широкомасштабним вторгненням росії в Україну доведено, що найменше у кремлі хочуть відкритої війни з НАТО. Також євроатлантичний успіх України стимулюватиме прозахідні процеси у Білорусі та країнах Південного Кавказу.

Якими б не були остаточні результати, Саміт НАТО у Вільнюсі вже приречений стати історичним. Для України він може стати або поверненням у Будапешт-1994 (з його безпековими запевненнями), або тупцюванням на місці на Бухаресті-2008 (з ксерокопією красивих, але пустих заяв щодо «відкритих дверей»), або стрибком у Вашингтон-1949 (тим більше, що у наступному році саме у Вашингтоні проводиться ювілейний саміт НАТО). Забезпечити правильне рішення – завдання рівня Глави держави, який обовʼязково має бути на вільнюському саміті НАТО.

Як висновок: жодні двосторонні чи багатосторонні безпекові гарантії для України не гарантуватимуть сталий мир, безпеку і стабільність та не відібʼють у кремля його неоімперські апетити, а навпаки будуть вічним подразником для росії. Можливо, вони і зможуть спрацювати на короткострокову перспективу як механізм посилення військових спроможностей України на оперативному рівні, але на стратегічному рівні мова має йтися лише про шлях до членства в НАТО. Історія з гарантіями не має повторити досвід Східного партнерства, яким, як відомо, запрошення до ЄС не передбачалося. Тому будь-які домовленості про безпекові гарантії мають право на існування виключно за умови гарантування членства України в НАТО. Адже, лише членство в НАТО є справжньою гарантією безпеки і для нашої держави, і для союзників, і для всього європейського континенту. Зрештою, лише тоді, коли Україна стане членом Альянсу, можна казати і про нашу остаточну Перемогу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія саміт Україна запрошення НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анджеліна Джолі переймається проблемами українців
Анджеліна Джолі показала жахливі кадри війни та закликала допомагати Україні
3 червня, 19:05
Шоптенко приїхала до Києва в період, коли Росія посилила ракетні удари по українській столиці
Олена Шоптенко розповіла про поїздку до Києва
3 червня, 10:23
Перший етап навчання охоплюватиме тренажери та реальні літаки – можливо, спочатку не F-16, а простіші
F-16 для України. Стало відомо, де пройде перший етап навчання
25 травня, 08:50
Дмитро Кулеба заявив, що Африка зацікавлена в українських товарах та послугах
Глава МЗС розпочав друге турне країнами Африки: яка головна ціль
22 травня, 13:11
Глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України
«Час вільних націй ніколи не мине»: Зеленський виступив на Лізі арабських держав
19 травня, 15:50
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і російський диктатор Володимир Путін
НАТО готується до війни з Росією? Стало відомо про секретний план Альянсу
18 травня, 19:21
Росія знову тероризувала Україну ракетами
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже годину
17 травня, 00:19
У Стамбулі проводиться важлива зустріч щодо майбутнього зернової ініціативи
Зернову угоду продовжено? МЗС Туреччини розкрило подробиці перемовин у Стамбулі
10 травня, 22:10
Павел: «Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо контрнаступ провалиться, тому що іншого шансу у неї не буде, принаймні цьогоріч»
Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу
8 травня, 04:42

Костянтин Єлісєєв

Україні потрібні не безпекові гарантії, а гарантії членства в НАТО
Україні потрібні не безпекові гарантії, а гарантії членства в НАТО
Візит прем’єр-міністра Японії в Україну знаковий. Але що залишилося за кулісами
Візит прем’єр-міністра Японії в Україну знаковий. Але що залишилося за кулісами
Євроінтеграція. Нова точка відліку для України
Євроінтеграція. Нова точка відліку для України
Президент Євроради Шарль Мішель в Україні. Яка ж мета візиту?
Президент Євроради Шарль Мішель в Україні. Яка ж мета візиту?
Історія з призначенням посла України в Болгарії добре не закінчиться
Історія з призначенням посла України в Болгарії добре не закінчиться
Путін намагається змінити образ ворога з України на Захід
Путін намагається змінити образ ворога з України на Захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
50K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
44K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
42K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
28K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
14K
На Житомирщині пролунали вибухи

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту