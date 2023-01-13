Чи захоплений Солердар? Міноборони відзвітувало про ситуацію станом на ранок 13 січня

Оборонне відомство визнає складність ситуації, але здачі міста не підвтерджує

Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Проте українські бійці відважно намагаються втримати оборону. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

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Держдеп вже роз’яснив, як вплине захоплення Соледара на перебіг війни.

До цього, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.