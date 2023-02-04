Авіакатастрофа у Броварах: депутат розповів, коли розшифрують «чорну скриньку»

На розшифровку «чорної скриньки» з гелікоптера ДСНС в експертів піде ще кілька тижнів

Над роз шифровкою «чорної скриньки» спільно працюють українські та французькі правоохоронці

«Чорну скриньку» з гелікоптера ДСНС, який 18 січня впав на територію дитячого садка у Броварах, буде розшифровано за декілька тижнів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

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«Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом із французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум два, все ж таки буде розшифровано «чорну скриньку», і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією», – сказав депутат.

За його словами, основними є версії помилки пілота та технічної несправності гвинтокрила. При цьому не відкидається диверсія, але вона не є однією з пріоритетних.

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Нагадаємо, росіяни поширюють у мережі фейковий «документ» щодо причини катастрофи гелікоптера в Броварах, у результаті чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.