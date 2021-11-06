П'яна витівка з гранатою обернулася українцю великим тюремним терміном (фото)

За невдалий жарт мешканця Харкова засудили до 15 років ув'язнення

Жовтневий районний суд Харкова визначив місцевому мешканцю покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Як повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, його визнали винним одразу за трьома статтями – незаконне зберігання вибухового пристрою, замах на вбивство, умисне пошкодження чужого майна (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 год.). 2 статті 115 (ч. 2 статті 194 КК України).

Згідно з матеріалами справи, 28 квітня 2021 року пролунав вибух біля одного з будинків на вулиці Старогригорівській. У результаті вибуху постраждав 48-річний гравець харківського аматорського хокейного клубу «Альянс» Олексій Тараненко. У нього є дружина та двоє дітей.

Того злощасного дня чоловік виїхав таксувати власною машиною. Їхав на черговий виклик, але дорогою його зупинив 36-річний харків'янин. Без жодних пояснень він кинув у салон автомобіля Toyota гранату, яка вибухнула за кілька секунд. З місця надзвичайної події Олексія Тараненка доправили до лікарні. Йому ампутували обидві ноги і ввели в медикаментозну кому.

Винуватець вибуху своєї провини не визнав. Запевняв, що у момент події був п'яний, а гранату знайшов на вулиці і хотів пожартувати з водія випадкового автомобілю.

Нагадаємо, у 16-річного водія, підозрюваного у справі про смертельну ДТП у Харкові, примусово візьмуть кров на аналіз.