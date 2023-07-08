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ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника

Триває п’ятисота доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські ударні БпЛА «Shahed». Про це у вечірньому зведенні 8 липня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА типу «Shahed». Частина ударних БпЛА влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вовківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару біля Новоєгорівки Луганської області. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Невського Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дружківки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського  та Невельського. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка і Очаків на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 94 тис. воєнних злочинів росіян, 115 тис. зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури, понад 10,5 тис. вбитих мирних українців, серед яких — майже 500 дітей.

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Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон місто ворог Вугледар

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