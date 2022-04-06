Чотирирічного хлопчика Сашка, якого шукала вся Україна, знайшли мертвим на Київщині

Хлопчик помер від кульового поранення, яке отримав під час обстрілу з боку російських військ

Чотирирічного Сашка, який тікав з-під Вишгорода з рідними на обстріляному росіянами човні та після цього зник, через три тижні знайшли мертвим. Інформацію про загибель хлопчика підтвердила його мати Ганна Яхно в Istagram.

«Сашко, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій», – написала жінка.

Вона подякувала усім, хто допомагав у пошуку дитини.

Журналістка Ольга Омелянчук повідомила у Facebook, що окупанти розстріляли саме лодку. Тому вона перевернулася і потонули люди.

Сестра загиблого Сашка в Instagram спростувала, що чотирирічний хлопчик загинув від куль. За її словами, дитина потонула під час евакуації на човні.

ЗМІ повідомляють, що перед початком війни Сашко Зданович-Яхно перебував у бабусі у Сухолуччі. Через запеклі бої та підірвані мости евакуюватися сім'я не могла. Вони змогли протриматися понад два тижні. 10 березня, коли на територію села зайшла важка техніка росіян, сусіди запропонували перебратися на протилежний берег Київського водосховища на двох моторних човнах.

На одній з них Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро, але потрапили під обстріл російських військ. У результаті човен перекинувся, бабуся потонула, а хлопчик зник.

Нагадаємо, на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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