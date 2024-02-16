На Полтавщині пролунали вибухи

Близько о 15:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння

У Кременчуцькому районі на Полтавщині сьогодні, 16 лютого, пролунав звук вибуху. У області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне» і Повітряні сили України.

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«У Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині чули звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили раніше повідомляли про ракету, яка летіла у напрямку Кропивницького.

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Нагадаємо, станом на 14:57 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

До слова, триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.