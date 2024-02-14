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Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
Сили оборони мужньо відбивають атаки окупантів, які вкотре намагаються захопити Авдіївку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення

Триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетні удари, 91 авіаційний удар, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Середина-Буда, Дружба, Бачівськ, Волфине, Володимирівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Колодязі, Закітне, Спірне, Пазено Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще три атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутівки, Орлівки, Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, зокрема: Олександропіль, Керамік, Очеретине, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище. Також російські окупанти завдали авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Авіація російських окупантів завдала ударів по населених пунктах Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема: Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Щербаки, Лобкове, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби російські загарбники здійснили сім безуспішних спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали, зокрема: Херсон та Михайлівка, Кізомис Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шістьох районах зосередження особового складу, п’яти артилерійських засобах, двох складах боєприпасів, трьох засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Нагадаємо, втрати російських окупантів на фронті у 7-8 разів перевищують українські.

До слова, український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що російські війська зараз намагаються відновити стратегію глибокого бою на полі бою, використовуючи радянські концепції, але поки що не можуть реалізувати її через сучасні можливості України.

Теги: війна Генштаб Авдіївка ЗСУ окупанти

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