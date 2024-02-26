ЗСУ відновили деякі позиції на південний захід від Донецька: аналіз ISW

Українські війська відійшли на західну околицю Ласточкиного, де зайняли оборонні позиції

На фронті тривають активні позиційні бої, на тлі яких російські війська просунулися в межах Роботиного. Українські війська відновили деякі позиції біля на південний захід від Донецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

25 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів протягом останнього тижня. Позиційні бої тривали на поблизу Синьківки, Табаївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Бахмута, на північ від Іванівського. Позиційні бої тривали біля Іванівського, Богданівки, Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка та Південного.

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Повідомляється, що 25 лютого російські війська просунулися на захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що окупанти просунулися на захід від Ласточкиного і почали операції з очищення населеного пункту, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих тверджень.

Речник Таврійського угруповання військ України Дмитро Лиховій заявив, що українські війська відійшли на західну околицю Ласточкиного, де зайняли оборонні позиції.

25 лютого українські сили відновили деякі позиції на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що українські війська відновили деякі позиції поблизу Солодкого. Позиційні бойові дії тривали в районі Георгіївки, Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали обмежені позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

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Повідомляється, що російські війська просунулися в межах Роботиного на тлі локальних наступальних операцій, що продовжуються, на заході Запорізької області. Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що російські війська атакують і просуваються у східній та північній частині Роботиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що російські війська незначно просунулися по вулиці Остапа Вишні в Кринках. Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв у Кринках, незважаючи на заяви Росії про те, що російські сили повністю відбили населений пункт.