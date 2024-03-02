Данілов назвав ключовий рік для Путіна

На думку Данілова, якщо в Росії закінчаться кошти на війну, то Кремль просто забере заощадження своїх громадян

«Чим інтенсивніше Путін розкручуватиме військовий маховик, тим швидшими темпами зростатиме невдоволення «глубинного народа»

Російське керівництво визначає для себе 2024 рік як ключовий і вирішальний. РФ намагається «завдати нокауту», вкидаючи у війну максимум ресурсів. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

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На думку посадовця, якщо в РФ не буде успіхів на фронті, то зіштовхнеться зі сплеском суспільного невдоволення, оскільки потрібно буде і надалі проводити мобілізацію та вкладати кошти у війну.

«Коли кожен день, місяць, рік війни з сумнівними і не вражаючими результатами будуть зміцнювати й поглиблювати настрої зраджених очікувань, що неминуче призводитиме до збільшення кількості невдоволених і тих, хто бажає миру. Зрозуміло, що росіяни здебільшого не проти війни, вони проти «не победной» війни, а «победа» може тільки наснитися лиш у не дуже тверезих снах зіц-президента на РФ Дмитра Медведєва. І, до речі, тенденцію збільшення тих, хто виступає за припинення військових дій, фіксують, як тренд, навіть ручні соціологи Кремля. Чим інтенсивніше Путін розкручуватиме військовий маховик, тим швидшими темпами зростатиме невдоволення «глубинного народа» – у формулі прямо пропорційній», – зауважив Данілов.

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За його словами, прискорення темпів військової мобілізації економіки у РФ вже призводить до повернення старих сталінських практик – концентрації промислових, фінансових, інформаційних та технологічних активів у руках держави. А якщо в Росії закінчаться кошти на війну, то Кремль просто забере заощадження своїх громадян, каже Данілов.

«І схожий перелік, таких самогубних кроків, які вимушений буде зробити Путін, можна продовжувати ще дуже довго. Логіка первісної помилки (напад на Україну) передбачає лавиноподібне накопичення проблем і поступове погіршення обставин до настання ситуації кризи. А у війні, розв’язаній Росією, переможе той, хто збереже внутрішню єдність і не зламається з середини. Україна має мотивацію, мету, почуття праведної ненависті і розуміння справедливості своєї боротьби – те, що нас гартує і об'єднує! Що з цього переліку мають росіяни?», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, що, за повідомленням Bloomberg, обіцянки, які російський диктатор Володимир Путін озвучив перед президентськими виборами в РФ, можуть коштувати країні понад $130 млрд протягом наступних шести років.

До слова, Путін 29 лютого оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

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Як повідомлялося, Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною. Також російський диктатор визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища».