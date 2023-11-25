Данілов розповів, коли чекати приємних новин щодо вступу України в НАТО

Збройні сили відповідають багатьом критеріям країн Альянсу

Україна здійснює консультації з окремими державами-членами НАТО щодо безпекових гарантій для себе. Триває посилена робота. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі «Українському Радіо».

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Як нагадав секретар, на саміті Північноатлантичного альянсу 11-12 липня у Вільнюсі були проголошені «гарантії безпеки», особливість яких полягає в тому, що їх можуть надавати окремі країни-члени НАТО. Ця багатостороння домовленість має убезпечити від політичних ризиків військову допомогу Україні та передбачити схему підтримки нашої держави після розв'язаної Росією війни.

Секретар РНБО припускає, що на ювілейному саміті НАТО, який відбудеться наступного року в США, на Україну чекають хороші новини.

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«Думаю, ми матимемо позитивні результати, наша країна вже точно розумітиме, коли станемо членами Альянсу. Наше місце вже точно готове. Збройні сили відповідають багатьом критеріям країн НАТО», – сказав Данілов.

Є питання щодо боротьби з корупцією, визнає він, але ми ним займаємося. Ми маємо вирішити його раз і назавжди.

«Це наше домашнє завдання і якщо ми його не виконаємо, то мріяти про те, що ми будемо членами НАТО – така собі примара, – констатує Олексій Данілов – Слід розуміти, що треба зробити дуже багато, щоб ми відповідали усім критеріям і Альянсу, І Євросоюзу».

Як повідомлялося, Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Про це йдеться у звіті аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.Попри значні втрати росіян на війні проти України, Росія може підготувати близько 280 тис. новобранців на рік. Через шість років це буде приблизно 1,7 млн, а через десять років – приблизно 2,8 млн осіб, які пройшли військовий вишкіл.