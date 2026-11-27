Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у сторону Дніпра

У ніч на 28 листопада російські терористи атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

За інформацією Ганжи, росіяни завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури.

Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Як відомо, російські війська 24 листопада атакували житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі Дніпра. Унаслідок удару вщент зруйновано декілька осель, пошкоджено щонайменше сім прилеглих будинків та ліцей. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За словами мера, у пошкоджених будинках вибито сотні вікон. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. У прилеглому ліцеї внаслідок атаки розбито вікна в дитячій їдальні.

22 листопада російський безпілотник влучив у десятиповерховий житловий будинок на масиві Перемога у Дніпрі.

Від удару в одній із квартир пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону. У під'їзді зупинено ліфт, оскільки уламки пошкодили стіни ліфтової шахти. У будинку проведуть додаткове технічне обстеження.

Варто нагадати, що російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах.