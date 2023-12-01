Міноборони розкрило втрати Росії за місяць

Українські захисники за місяць 508 БпЛА та 20 ворожих раке

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив про втрати російських окупантів за місяць. Про це він написав у Telegram.

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Йдеться, зокрема про 341 танк, 538 бойових броньованих машин, 681 артилерійську систему, 66 реактивних систем залпового вогню, 39 установок протиповітряної оборони, два кораблі, 775 одиниць автомобільної техніки та 118 одиниць спецтехніки.

«Окрім цього, нашими захисниками збито два літаки, а також 508 БпЛА та 20 ворожих ракет», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 646-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станції та дві станції радіоелектронної боротьби противника.