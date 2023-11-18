Через ворожі удари у трьох областях знеструмлені понад 400 населених пунктів

У результаті влучання дрона на енергооб'єкті під Одесою виникла пожежа

Енергетична ситуація в регіонах станом на 18 листопада

У Запорізькій та Одеській областях внаслідок ворожих ударів пошкоджені мережі, через бойові дії та технологічні порушення без світла 416 населених пунктів. Про це повідомляє Міністерство енергетики Україні.

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Одеська область

Уночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт - нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджено електромережі. Без світла 1550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів. Тривають роботи з підключення.

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Запорізька область

Через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП, споживачі не знеструмлювалися. Загалом в області через обстріли без світла залишаються 63 населених пункти.

Донецька область

Внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів. Енергетики заживили 21 населений пункт, включно з тими, які були знеструмлені раніше, та повернули світло 24,7 тис. абонентам. Загалом в області залишаються без світла 113 населених пунктів.

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Чернігівщина

Через технічні причини знеструмлено шість населених пунктів та один частково, без світла 2266 абонентів.

Дніпропетровщина

Внаслідок бойових дій в одному з районів області сталося пошкодження газопроводу, є відключені споживачі.

Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131. У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

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Через нічний ворожий удар по об’єкту енергетичної інфраструктури на Одещині залишилися без світла 2 тис. родин.

В Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури.