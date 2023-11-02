Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання

Кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції щодо демобілізації

Для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача, але, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Liga.net.

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Відповідаючи на запитання, коли буде рішення щодо демобілізації, особливо тих, хто воює безперервно з першого дня великої війни, Данілов сказав, що якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції, і перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи – головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, начальника Генштабу Сергія Шаптали.

За словами Данілова, якщо подаються такі документи – РНБО не має права не розглянути.

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«Ми можемо обговорити дуже багато речей (на Ставці – «Главком»), але якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного головнокомандувача, то має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-кого із членів Ставки», – додав він.

Також секретар РНБО запевнив, що бригади відправляються на відновлення, «а є такі, яких звідти й не витягнеш, таке бажання воювати».

Раніше Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні.