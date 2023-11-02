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Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
фото ілюстративне

Кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції щодо демобілізації

Для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача, але, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Liga.net.

Відповідаючи на запитання, коли буде рішення щодо демобілізації, особливо тих, хто воює безперервно з першого дня великої війни, Данілов сказав, що якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції, і перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи – головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, начальника Генштабу Сергія Шаптали.

За словами Данілова, якщо подаються такі документи – РНБО не має права не розглянути.

«Ми можемо обговорити дуже багато речей (на Ставці – «Главком»), але якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного головнокомандувача, то має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-кого із членів Ставки», – додав він.

Також секретар РНБО запевнив, що бригади відправляються на відновлення, «а є такі, яких звідти й не витягнеш, таке бажання воювати».

Раніше Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні.

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