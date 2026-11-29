Росія накопичує ракети для наступної масованої атаки по Україні. Сили оборони роблять усе можливе, аби зірвати плани ворога. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час щоденного звернення, передає «Главком».

Зеленський попередив, що Росія накопичує ракети, аби здійснити масовані атаки. Також ворог нарощує виробництво зброї.

«Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їх виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь», – зазначив Зеленський.

Окрім того, українські урядовці працюють з міжнародними партнерами, аби наростити постачання засобів ППО.

Нагадаємо, Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський назвав такий сценарій значним компромісом з українського боку.

Напередодні, 21 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас глава держави наголошував на необхідності гарантій безпеки для України після встановлення режиму припинення вогню.

Згодом, 10–11 листопада, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали можливість припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, однак домовленостей досягти не вдалося. За словами Зеленського, російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення з цих питань