Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
Окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми
фото ілюстративне

Сексуальне насильство застосовується окупантами до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку для залякування, помсти чи «покарання» 

Сьогодні, 19 червня, в Україні відзначають Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством під час конфлікту. Після повномасштабного вторгнення війська країни-агресорки застосовують сексуальне насилля як метод ведення війни в небачених раніше масштабах. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що в Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Сексуальне насильство застосовується до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку, зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях. 

«Офіс генерального прокурора встановив, що вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Для воєнних злочинців не існує ні статевих, ні вікових обмежень», – йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані факти, коли російські окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей.

Нагадаємо, на початку січня The New York Times опублікувала матеріал про зґвалтування українських жінок на окупованих територіях. За даними видання, російські командири знали про факти своїх солдатів і заохочували це. Журналісти поспілкувалися з постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. Тоді вона повідомила, що порушено 154 справи про сексуалізоване насильство в умовах військового конфлікту.

Теги: зґвалтування війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, усі вони по черзі зґвалтували її
СБУ встановила особи трьох російських військових, які зґвалтували українку на Харківщині
4 квiтня, 17:55
Лубінець переконаний, що є сумніви щодо «неупередженості» та професійності представлення інтересів потерпілої
Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок
26 березня, 19:56
Генпрокурор Костін: Зґвалтування – це зброя Росії
Генпрокурор Костін: Зґвалтування – це зброя Росії
20 лютого, 04:27

Події в Україні

День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
47K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
19K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
17K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
16K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
12K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту