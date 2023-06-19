День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів

Окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми

Сексуальне насильство застосовується окупантами до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку для залякування, помсти чи «покарання»

Сьогодні, 19 червня, в Україні відзначають Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством під час конфлікту. Після повномасштабного вторгнення війська країни-агресорки застосовують сексуальне насилля як метод ведення війни в небачених раніше масштабах. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Зазначається, що в Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Сексуальне насильство застосовується до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку, зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях.

«Офіс генерального прокурора встановив, що вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Для воєнних злочинців не існує ні статевих, ні вікових обмежень», – йдеться в повідомленні.

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Також зафіксовані факти, коли російські окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей.

Нагадаємо, на початку січня The New York Times опублікувала матеріал про зґвалтування українських жінок на окупованих територіях. За даними видання, російські командири знали про факти своїх солдатів і заохочували це. Журналісти поспілкувалися з постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. Тоді вона повідомила, що порушено 154 справи про сексуалізоване насильство в умовах військового конфлікту.