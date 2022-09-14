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Львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач (відео)
ЗСУ «звільнили» Росію від ще одного винищувача Су-30
скрін з відео

Літак знищено спареною зенітною установкою ЗУ-23

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє про знищення ще одного російського винищувача Су-30. 

«Цими днями, зенітники 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30. Смерть російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілот окупантів не очікував, що Львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23.

Су-30 – радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак. Здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів.

На Су-30 застосовувалися системи дозаправляння пальним у польоті, навігаційні системи, було розширено склад апаратури управління груповими діями, а також вдосконалено систему життєзабезпечення. За рахунок встановлення нових ракет і системи управління озброєнням, було значно підвищено бойову ефективність літака.

ЗУ-23 – зенітна гармата, яка складається з двох гармат 2А14, легкого лафету на двоколісному ходу, зенітного автоматичного прицілу ЗАП-23 й додаткового прицілу для вогню по наземним цілям. Вогонь ведеться унітарними патронами з осколочно-фугасними та бронебійно-трасуючуми снарядами.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія ЗСУ авіація Укравто десант винищувач

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