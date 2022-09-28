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Десантники розповіли, як звільняли село на Донеччині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десантники розповіли, як звільняли село на Донеччині (відео)
Місцеве населення вітало захисників, які повернули село під контроль України
скрін з відео

Житомирські десантники за підтримки приданих сил та засобів, знищили оскаженілого противника, який намагався чинити опір

Воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади показали відео зі звільненого села на Донеччині.

«Дякувати Богу що ви прийшли», – гукали місцеві мешканці. 

Зазначається, що не дивлячись на потужний опір противника – танковий полк, артилерія та мотострілецькі підрозділи, – житомирські десантники за підтримки приданих сил та засобів, знищили оскаженілого противника, який намагався чинити опір.

Місцеве населення вітало захисників, які повернули державний прапор України в їх рідне село.

Раніше повідомлялося, що 81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ спільно з бійцями Національної гвардії звільнили Новоселівку Донецької області

До слова, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

Теги: Донеччина ЗСУ Україна війна

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