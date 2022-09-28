Десантники розповіли, як звільняли село на Донеччині (відео)

Місцеве населення вітало захисників, які повернули село під контроль України

Житомирські десантники за підтримки приданих сил та засобів, знищили оскаженілого противника, який намагався чинити опір

Воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади показали відео зі звільненого села на Донеччині.

«Дякувати Богу що ви прийшли», – гукали місцеві мешканці.

Зазначається, що не дивлячись на потужний опір противника – танковий полк, артилерія та мотострілецькі підрозділи, – житомирські десантники за підтримки приданих сил та засобів, знищили оскаженілого противника, який намагався чинити опір.

Місцеве населення вітало захисників, які повернули державний прапор України в їх рідне село.

Раніше повідомлялося, що 81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ спільно з бійцями Національної гвардії звільнили Новоселівку Донецької області.

До слова, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.