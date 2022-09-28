Ще одне село на Донеччині повернулося під контроль України (відео)

Селище Новоселівка знаходиться за 148 км від Донецька

Новоселівка – селище міського типу в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області

81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ спільно з бійцями Національної гвардії звільнили Новоселівку Донецької області.

«Шановні українці! Сьогодні 81-а бригада спільно з Нацгвардією України звільнили населений пункт Новоселівка. Слава 81-ій бригаді, слава Нацгвардії, слава воїна, які поклали голову за рідну землю. І слава Україні», – йдеться у відео.

Новоселівка – селище міського типу в Україні, в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване на річці Нетриус, за 148 км від Донецька.

Вчора повідомлялося, що ЗСУ звільнили Катеринівку – село у Лиманському районі на Донеччині.

До слова, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.