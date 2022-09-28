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Ще одне село на Донеччині повернулося під контроль України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одне село на Донеччині повернулося під контроль України (відео)
Селище Новоселівка знаходиться за 148 км від Донецька
скрін з відео

Новоселівка – селище міського типу в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області

81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ спільно з бійцями Національної гвардії звільнили Новоселівку Донецької області. 

«Шановні українці! Сьогодні 81-а бригада спільно з Нацгвардією України звільнили населений пункт Новоселівка. Слава 81-ій бригаді, слава Нацгвардії, слава воїна, які поклали голову за рідну землю. І слава Україні», – йдеться у відео.

Ще одне село на Донеччині повернулося під контроль України (відео) фото 1

Новоселівка – селище міського типу в Україні, в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване на річці Нетриус, за 148 км від Донецька.

Вчора повідомлялося, що ЗСУ звільнили Катеринівку – село у Лиманському районі на Донеччині.

До слова, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина

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