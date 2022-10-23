Дев'ять російських кораблів працюють на Україну, – Офіс Генпрокурора (фото)

На судна було накладено арешт у період з кінця 2021 року до початку 2022 року

Офіс генерального прокурора України повідомив, що дев'ять російських кораблів вартістю півмільярда наразі працюють на Україну. Про це повідомляється на сторінці Офісу Генпрокурора у Фейсбуці.

Зазначається, що Офіс Генерального прокурора забезпечив передачу плавзасобів загальною вартістю 532 млн грн від Арма українському підприємству.

На судна було накладено арешт у період з кінця 2021 року до початку 2022 року. Вони наповнювали бюджет країни-агресора, чим фактично допомагали збройним формуванням окупанта, а вже зараз допомагатимуть українській економіці.

«На судна було накладено арешт у рамках розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону», – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, триває 242-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.