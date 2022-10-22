Окупанти придумали, як вивезти з Херсона полонених українців

У камерах, розрахованих на три особи та на кількаденне перебування, окупанти місяцями утримували по 10 і більше людей

Затриманих та полонених, які утримувалися в колоніях, СІЗО та ізоляторі тимчасового тримання російські загарбники вивозять із Херсона під виглядом так звано евакуації. Про це повідомила директор департаменту зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Гаянн Оганесян.

«Є інформація, що ввечері 20 жовтня російські загарбники під виглядом «евакуації» почали вивозити з колоній, СІЗО та ізолятора тимчасового тримання у Херсоні полонених людей у ​​невідомому напрямку. Серед полонених є як жінки, і чоловіки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що херсонців утримували в нелюдських умовах: вони не отримували нормального харчування та лікування. А в камерах, розрахованих на три особи та на кількаденне перебування, місяцями утримували по 10 і більше людей.

«З великою ймовірністю можна сказати, що серед них був і міський голова Херсона Колихаєв Ігор. До того не було інформації, що його вивезли за межі Херсона», – повідомила Оганесян.

Раніше повідомлялося, що окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.