Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скидають воду з Каховського водосховища

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти скидають воду з Каховського водосховища
фото ілюстративне

Окупанти запевняють, що ГЕС продовжує працювати, проте три агрегати вийшли з ладу

Російські терористи третій день спускають воду з Каховського водосховища на Херсонщині. Про це заявив гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв, передає ВВС.

Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода нібито для того, щоб знизити масштаби збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС. Також рашисти заявляють, що ГЕС продовжує працювати, проте три агрегати вийшли з ладу.

«В останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка рине вниз за течією, була б меншою», – заявив гауляйтер.

Джерела ВВС підтвердили інформацію про спуск води.

Нагадаємо,  президент України Володимир Зеленський під час виступу  перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Читайте також: Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки
Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти заклали вибухівку на дамбі
Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті
Сьогодні, 06:26
Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС
Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Вчора, 13:10
Росія готує теракт на Каховській ГЕС
Теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, – звернення Зеленського
20 жовтня, 22:54

Події в Україні

Рашисти тікають з Херсона на крадених автомобілях – Генштаб
Рашисти тікають з Херсона на крадених автомобілях – Генштаб
Рашисти знову обстріляли Нікопольський район: є поранені
Рашисти знову обстріляли Нікопольський район: є поранені
Окупанти скидають воду з Каховського водосховища
Окупанти скидають воду з Каховського водосховища
Міноборони відреагувало на удари рашистів по електростанціях
Міноборони відреагувало на удари рашистів по електростанціях
Обстріл Рівненщини: очільник області показав наслідки
Обстріл Рівненщини: очільник області показав наслідки
Атака на енергосистему: у деяких населених пунктах світла може не бути кілька днів
Атака на енергосистему: у деяких населених пунктах світла може не бути кілька днів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
44K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
29K
Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14
18K
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
18K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця
11K
Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України

Новини

Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Сьогодні, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
20 жовтня, 07:27

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту