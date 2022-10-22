Окупанти скидають воду з Каховського водосховища

Окупанти запевняють, що ГЕС продовжує працювати, проте три агрегати вийшли з ладу

Російські терористи третій день спускають воду з Каховського водосховища на Херсонщині. Про це заявив гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв, передає ВВС.

Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода нібито для того, щоб знизити масштаби збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС. Також рашисти заявляють, що ГЕС продовжує працювати, проте три агрегати вийшли з ладу.

«В останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка рине вниз за течією, була б меншою», – заявив гауляйтер.

Джерела ВВС підтвердили інформацію про спуск води.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.