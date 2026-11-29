Окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у середмісті, там зайнялася пожежа. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує «Главком».

Поранення дістав шестирічний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Деталі про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки наразі невідомі.

Водночас в області досі зберігається загроза повторного удару. Мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада російські терористи атакували Дніпро. Росіяни завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

22 листопада російський безпілотник влучив у десятиповерховий житловий будинок на масиві Перемога у Дніпрі. Від удару в одній із квартир пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону. У під'їзді зупинено ліфт, оскільки уламки пошкодили стіни ліфтової шахти. У будинку проведуть додаткове технічне обстеження.

Варто нагадати, що російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах.