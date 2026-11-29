Порушені в петиції питання планують додатково розглянути під час опрацювання змін до законодавства щодо проходження військової служби

Уряд розгляне питання про надання права на звільнення з військової служби бійцям, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років. Наразі Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ аналізує можливі зміни до законодавства. Про це йдеться у відповіді Кабінету міністрів на електронну петицію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів, інформує «Главком».

Петицію подали 12 серпня 2026 року. У ній порушили питання щодо забезпечення права на звільнення зі служби військових, які виховують дітей з інвалідністю.

Авторка петиції Валерія Калинич закликає уряд переглянути негативні висновки Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів щодо законопроєкту №15057 і підтримати його ухвалення.

За її словами, чинне законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, однак якщо чоловіка вже призвали на військову службу, він не має аналогічної можливості звільнитися та повернутися до родини.

У відповіді уряду зазначили, що соціальний захист військових та їхніх родин є одним із пріоритетів. Там також наголосили на особливих потребах сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю, адже вони потребують постійної уваги, догляду, лікування та реабілітації.

Водночас, як зауважили в уряді, під час ухвалення рішень щодо проходження військової служби, необхідно враховувати не лише потреби військовослужбовців та їхніх родин, а й потребу в належній укомплектованості Сил оборони.

«Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил України проводить комплексний аналіз для напрацювання системного рішення, яке дасть змогу забезпечити справедливий баланс між соціальним захистом військовослужбовців та потребами оборони держави», – ідеться у відповіді.

Порушені в петиції питання планують додатково розглянути під час опрацювання змін до законодавства щодо проходження військової служби та мобілізації.

Раніше Офіс військового омбудсмана напрацював пропозиції, які мають допомогти започаткувати процес поступового звільнення військовослужбовців і зробити терміни служби більш прогнозованими.

Нагадаємо, Міністерство оборони України підготувало законопроєкт, який має врегулювати терміни військової служби. Документ розробили в кількох варіантах, наразі триває обговорення з урядом та військово-політичним керівництвом щодо механізму його реалізації.