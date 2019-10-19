Окупанти 8 разів порушили «тишу» використовуючи 120-мм міномети і великокаліберні кулемети – є поранений



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Біля Зайцевого окупанти обстрілювали бійців ООС з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів

Російські окупаційні війська з початку доби 8 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши при цьому українського бійця.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 3 обстріли. Зокрема, позиції неподалік Авдіївки потрапили під вогонь підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецького українських військових обстрілювали з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Талаківки бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Тричі бойовики вели вогонь неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Українських військових біля Зайцевого окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення», – поінформували у штабі.