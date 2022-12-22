Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль нервово відреагував на постачання Patriot Україні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль нервово відреагував на постачання Patriot Україні 
У Москві вже істерять через намір США передати Україні потужну батарею 
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що зенітно-ракетні комплекси будуть «законними цілями» для окупантів

Зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot виробництва США у разі їхнього постачання Україні буцімто стануть законною метою для російських військових. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, його цитують російські ЗМІ.

«Так, безперечно, як і всі інші види озброєнь, які використовують Збройні сили України. Все ж таки демілітаризація є однією з цілей спеціальної військової операції», – нагадав кремлівську методичку прессекретар кремлівського диктатора. 

Втім, Пєсков не уточнив, як саме вороги збираються полювати на зенітно-ракетний комплекс. Імовірно, так само, як на Himars: попри регулярні заяви Кремля про «знищення» систем залпового вогню, досі жодного Himars опупанти вразити не змогли.

Нагадаємо, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

До слова, передача американської системи ЗРК Patriot Україні зміцнить безпеку не тільки українців, а й поляків.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував черговий пакет військової допомоги США українським захисникам. Резніков назвав його подарунком до Різдва.  

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Теги: прессекретар Дмитро Пєсков росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система Patriot – одна з найнадійніших і найперевіреніших систем протиракетної оборони
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Сьогодні, 12:33
Блащак пояснив, чим вигідна Польщі ЗРК Patriot, яку отримала Україна
Блащак пояснив, чим вигідна Польщі ЗРК Patriot, яку отримала Україна
Сьогодні, 12:13
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
Сьогодні, 11:13

Політика

Кремль нервово відреагував на постачання Patriot Україні 
Кремль нервово відреагував на постачання Patriot Україні 
США вивчають три варіанти закінчення війни в Україні – Washington Post
США вивчають три варіанти закінчення війни в Україні – Washington Post
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
ЄС назвав дату саміту з Україною
ЄС назвав дату саміту з Україною
Макрон закликав Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки
Макрон закликав Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки
Блащак пояснив, чим вигідна Польщі ЗРК Patriot, яку отримала Україна
Блащак пояснив, чим вигідна Польщі ЗРК Patriot, яку отримала Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
33K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
8242
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8167
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
8002
22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6375
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту