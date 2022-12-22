Кремль нервово відреагував на постачання Patriot Україні 

У Москві вже істерять через намір США передати Україні потужну батарею

Пєсков заявив, що зенітно-ракетні комплекси будуть «законними цілями» для окупантів

Зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot виробництва США у разі їхнього постачання Україні буцімто стануть законною метою для російських військових. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, його цитують російські ЗМІ.

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«Так, безперечно, як і всі інші види озброєнь, які використовують Збройні сили України. Все ж таки демілітаризація є однією з цілей спеціальної військової операції», – нагадав кремлівську методичку прессекретар кремлівського диктатора.

Втім, Пєсков не уточнив, як саме вороги збираються полювати на зенітно-ракетний комплекс. Імовірно, так само, як на Himars: попри регулярні заяви Кремля про «знищення» систем залпового вогню, досі жодного Himars опупанти вразити не змогли.

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Нагадаємо, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

До слова, передача американської системи ЗРК Patriot Україні зміцнить безпеку не тільки українців, а й поляків.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував черговий пакет військової допомоги США українським захисникам. Резніков назвав його подарунком до Різдва.