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«Ми довго чекали». Кулеба розповів історію отримання систем ППО Patriot

Альона Боженко
glavcom.ua
«Ми довго чекали». Кулеба розповів історію отримання систем ППО Patriot
Кулеба розповів, як Україна отримала системи Patriot
фото ілюстративне

 Перші публічні заклики до США про постачання комплексів Patriot пролунали у квітні 2021 року

Україна просила системи ППО Patriot у США ще до повномасштабної війни. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перші публічні заклики про постачання цих комплексів пролунали у квітні 2021 року. За словами Кулеба, тоді публічно закликав США надати цей комплекс голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. В перші ж дні війни президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні Patriot!» – розповів він.

За словами Кулеби, вже наприкінці листопада це питання знову підняли.

«Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та Patriot. І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Безсумнівно, саме близькі, довірливі відносини президентів зіграли ключову роль» – додав міністр.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. 

Новий пакет військової допомоги США Україні передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами. 

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Теги: міністр Меморандум президент Дмитро Кулеба Андрій Єрмак системи ППО

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