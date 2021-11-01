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    ДТП на Кіровоградщині: загиблими виявилися тренер з карате і троє його вихованців

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    Легковик&nbsp;КІА Sportage вночі зіткнувся з вантажівкою Renault - ДТП на Кіровоградщині: загиблими виявилися тренер з карате і троє його вихованців
    Легковик КІА Sportage вночі зіткнувся з вантажівкою Renault
    фото: suspilne.media

    Спортсмени поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці

    Під час зіткнення автомобіля КІА Sportage з вантажівкою Renault, яке сталося в ніч проти понеділка на Кіровоградщині, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців. Про це із посиланням на керівника Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимира Галімського повідомляє «Суспільне».

    «В дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу», – йдеться у повідомленні.

    За словами Галімського, спортсмени поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

    У поліції Кіровоградської області заявили, що, за попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault.

    Як інформував «Главком» ДТП сталася вночі 1 листопада на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя (територія Долинської територіальної громади). Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів, віком 12, 14 та 16 років, загинули на місці події.

    До слова, на трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку.

    Нагадаємо, водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)

    Теги: ДТП спорт діти карате водій Кіровоградщина тренер
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    ДТП на Кіровоградщині: загиблими виявилися тренер з карате і троє його вихованців