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    На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)

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    &laquo;Швидка&raquo; забрала 45-річну мешканку селища Велика Димерка до лікарні - На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)

    «Швидка» забрала 45-річну мешканку селища Велика Димерка до лікарні

    Фото: Нацполіція

    ДТП сталася на пішохідному переході

    У неділю, 31 жовтня, близько 10:30 на автодорозі Київ–Чернігів киянка, керуючи автомобілем Nissan Note, скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Потерпілу 45-річну мешканку селища Велика Димерка з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні.

    На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та встановлювали усі обставини автопригоди.

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    На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)
    На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)
    На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)
    Фото: Нацполіція

    Наразі слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, 31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)