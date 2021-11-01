На трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку (фото)

ДТП сталася на пішохідному переході

У неділю, 31 жовтня, близько 10:30 на автодорозі Київ–Чернігів киянка, керуючи автомобілем Nissan Note, скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Потерпілу 45-річну мешканку селища Велика Димерка з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та встановлювали усі обставини автопригоди.

Наразі слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, 31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.